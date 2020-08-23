Son Dakika | Rize'de sağanak yağış etkili oldu Sel sularına kapılan kişi yaralandı - 3
Son dakika habere göre Rize'de sağanak yağış etkili oldu Sel sularına kapılan kişi yaralandı - 3 (VATANDAŞLAR KURTARDI)
Rize'de sağanak yağış etkili oldu Sel sularına kapılan kişi yaralandı - 3 (VATANDAŞLAR KURTARDI)
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 03:06
Kaynak: DHA
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