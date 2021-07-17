Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bir Rizeli hemşeriniz olarak, büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız" dedi.
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17.07.2021 18:54:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek - Son Dakika