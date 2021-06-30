Son dakika: Rize'de serinlemek için denize giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

Hamidiye Mahallesi mevkisinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Yunus Emre Tutan (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, güvenlik güçleri, 112 Acil servis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Tutan'ın cesedine ulaştı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Tutan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.