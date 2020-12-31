Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Zafer Bayraktar'ın kullandığı 53 LB 382 plakalı otomobil, Mekiskir mevkisindeki tır parkının girişinde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından bariyerlere çarptı.
Araçta bulunan Nuri Özdemir (23) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ile beraberindeki Osman Yılmaz Kuyumcu ağır yaralandı.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika