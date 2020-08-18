Son Dakika: Rize'de yamaç paraşütü yapanların zor anları - Son Dakika

Son Dakika: Rize'de yamaç paraşütü yapanların zor anları

Gelen son dakika haberine göre Rize'de yamaç paraşütü yapanların zor anları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirdiği Rize ziyaretinde geçiş güzergahında uçuş yapan yamaç paraşütçüleri polis helikopterinin uyarısı üzerine mecburi iniş yapmak zorunda kaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Rize'de yamaç paraşütü yapanların zor anları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirdiği Rize ziyaretinde geçiş güzergahında uçuş yapan yamaç paraşütçüleri polis helikopterinin uyarısı üzerine mecburi iniş yapmak zorunda kaldı

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu gerçekleştirdiği Rize ziyareti sırasında yol geçiş güzergahının üzerinde yamaç paraşütü yapan sporcular, polis helikopterinin kendilerini uyarması ile mecburi iniş yapmak zorunda kaldı.

Olay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programının ilk günü olan 15 Ağustos Cumartesi günü yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için Rize'de uçuş yapan polis helikopteri havada yamaç paraşütü yapan 2 kişiyi fark ederek etrafında uçmaya başladı ve iniş yapmaları noktasında uyarıda bulundu. Helikopterin çevresinde döndüğünü fark eden uçuş öğretmeni Ömer Yılmaz, işaret ederek "Tamam, iniyorum" diye bağırmaya başladı. Beraberinde uçuş yaptığı bayanın korktuğu hal ve hareketlerinden kamera kayıtlarına yansırken, kendisini uçuran profesyonel yamaç paraşüt eğitimcisi Ömer Yılmaz ise sakinliğini kordu.

Yılmaz gezintiyi kısa keserek inmesi gereken alana mecburi iniş yaptı. Yanına giden polislere kısa süreli bir tartışma yaşayan Yılmaz, polislere havada zor anlar yaşadığını dile getirdi. O anlar ise kendisi ile uçtuğu anı görüntülemeye çalışan bayanın elinde tuttuğu kamera ile anbean kaydedildi.

Son Dakika: Rize'de yamaç paraşütü yapanların zor anları

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika: Rize'de yamaç paraşütü yapanların zor anları - Son Dakika

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