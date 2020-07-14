Son Dakika | Rize'deki selde mahsur kalan 100 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika | Rize'deki selde mahsur kalan 100 kişi tahliye edildi

Gelen son dakika haberine göre Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde 100 kişi tahliye edildi.

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde 100 kişi tahliye edildi.


Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Rize'de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bölgede birçok yerleşim yeri sel sularına teslim olurken bölgeye çok sayıda AFAD, AKUT ve UMKE ekibi sevk edildi. Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşanan sel için AKUT Giresun ekibinden 2 araç ve 10 gönüllü, teknik malzemeleriyle birlikte afet bölgesine sevk edildi. AKUT Giresun Ekibi ile birlikte AKUT Trabzon ve Rize ekipleri, AFAD Rize ve Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri, Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde sürdürdüğü arama faaliyetlerinde Ali Uzun isimli kazazedenin cansız bedenine ulaşırken, Çayeli ilçesine bağlı Sarısu ve Köprübaşı köylerinde mahsur kalan toplam 100 kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye ulaştırıldı. Ekipler, yürüme zorluluğu yaşayan yaşlı bir kadını, yaklaşık bir buçuk kilometrelik mesafede sedye üzerinde taşıyarak 112 ekiplerine ulaştırdı. - RİZE

Çayeli, AFAD, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Rize'deki selde mahsur kalan 100 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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