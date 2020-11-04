İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Vatandaşların müdahalesiyle söndürülmeye çalışılan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Bayram Ali Furtuna'ya ait bir katında kimsenin yaşamadığı iki katlı binaya sıçradı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Güzelyurt köyünde, Recep Ali Furtuna 'ya ait ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Rize 'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Rize'deki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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