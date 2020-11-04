Son dakika! Rize'deki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Rize'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Güzelyurt köyünde, Recep Ali Furtuna'ya ait ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Bayram Ali Furtuna'ya ait bir katında kimsenin yaşamadığı iki katlı binaya sıçradı.
Vatandaşların müdahalesiyle söndürülmeye çalışılan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
- Kaynak: AA
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