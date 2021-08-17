Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası halkı ve esnafı, topladıkları yardımları sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderdi.

Ayder Çevre Turizm Derneği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına, ???????Ayder halkı ve esnafı destek verdi. Tespit edilen acil ihtiyaçlar toplanarak dernek yönetimince Kastamonu'ya ulaştırıldı. ???????

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı açıklamada, bu derin yaraları sarabilmenin ancak dayanışmayla mümkün olabileceğini söyledi.

Ayder'den Kastamonu'ya bir an önce kardeş eli uzatma kararı aldıklarını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sel bölgesinde sahadaki yetkililerle iletişime geçip acil ihtiyaçları belirledik ve ilk aşamada en çabuk şekilde harekete geçebilmek adına bir yardım arabası oluşturma kararı aldık. Bölgeye giderek yardımları afet koordinasyon merkezimize teslim ettik. Bu kadar hızlı bir şekilde çağrımıza cevap veren tüm Ayder halkına ve esnafına, yardım toplandığını haber alıp katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ederim. İyilik paylaştıkça çoğalacak."