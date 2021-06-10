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Son dakika! Rize'nin yöresel lezzetleri "GastroRize Festivali" ile tanıtılacak - Son Dakika

Son dakika! Rize'nin yöresel lezzetleri "GastroRize Festivali" ile tanıtılacak

10.06.2021 14:22
Son dakika! Rize'nin yöresel lezzetleri

Son dakika haberler... Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı GastroRize Festivali, 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı GastroRize Festivali, 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Doğası, tarihi kaleleri, evleri, şelalelerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağına sahip kent, GastroRize Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Festivale ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinlikle doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin bu avantajlarından yararlanarak gastronomi alanındaki zenginliklerini de gündeme taşımanın amaçlandığını söyledi.

Metin, Rize'nin Karadeniz Bölgesi'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri durumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğası, yaylaları, kaleleri, kendine özgü mimarisi, evleri, şelaleleri, elbette çayının yanı sıra kültürel çeşitliliği ve zengin mutfağıyla pek çok değeri barındıran şehrimiz tüm dünyadan ziyaretçi alıyor. Yeşili maviyle buluşturan, eşsiz kültürel zenginliği ve yöresel lezzetleriyle ülkemizin yükselen değerleri arasında yer alan şehrimiz Rize'de 1-3 Temmuz tarihlerinde ilk kez GastroRize Festivali gerçekleştireceğiz. Festival ile doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin bu avantajlarından yararlanarak gastronomi alanındaki zenginliklerini de gündeme taşımayı amaçlıyoruz."

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen organizasyonu ilerleyen yıllarda büyüterek daha geniş katılımlı bir etkinliğe çevirmeyi hedeflediklerini aktaran Metin, festivale Türkiye'den ve dünyadan katılacak önemli şefler, yatırımcılar ve işletmecilerle Rize'nin lokantalarını, saklı kalmış lezzetlerini, yerel ürünlerini, doğal güzelliklerini ve tarihini de yeniden gözler önüne sereceklerini ifade etti.

Metin, festival kapsamında gerçekleştirilecek konferanslarla da Rize'nin hem Türkiye'de hem de dünyada gastronomi ve turizm alanındaki bilinirliliği ve tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, basın toplantısının ardından Rize'nin yöresel lezzetlerinden mıhlama yaptı.

Festival gastronomi dünyasının ünlü isimlerini buluşturacak

Gastronomi dünyasının ünlü isimlerini buluşturacak festivalde Türkiye'nin şeflerinin gastro şovları, Rize'nin biyo çeşitliliği, çayı, tarımı, yerel pazarları, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı faaliyetleri yer bulacak.

Lokal ürünlerin çeşitliliğinin ve geleneksel yemeklerin sürdürülebilirliğinin vurgulandığı festival, tarım ve turizm dinamiklerine verdiği değerle de ülke ekonomisi için büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye ile sınırlı kalmayıp Karadeniz ülkelerinin de katılımıyla gerçekleşecek festivalin, kültürel ve uluslararası pazarlama faaliyetlerinde de öncül bir rol üstlenmesi planlanıyor.

Son dakika! Rize'nin yöresel lezzetleri GastroRize Festivali ile tanıtılacak
Son dakika! Rize'nin yöresel lezzetleri GastroRize Festivali ile tanıtılacak

Gastronomi, Festival, Turizm, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rize'nin yöresel lezzetleri 'GastroRize Festivali' ile tanıtılacak - Son Dakika


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