Son dakika! Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor - Son Dakika

RİZE'de, 350 bin metrekare alanda yaklaşık 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi için çalışmalara başlandı. Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek, 850 yatak kapasiteli, tüm odaları deniz manzaralı Şehir Hastanesi'nin dolgu zemini için Pazar ilçesindeki ocaktan alınan taşlar, kamyonlarla taşınarak denize dökülüyor. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından hastane inşaatına geçilecek.

Kentte, havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra Şehir Hastanesi de arazi sorunu nedeniyle deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. Projesi hazırlanan hastaneye gerekli 350 bin metrekare alan için deniz dolgu çalışmalarına başlandı. Kentte Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında yapılacak hastane için yer teslimi gerçekleştirilen firma, dolgu çalışmalarını başlattı. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonu bulacak nakliye ile alınacak yaklaşık 8 milyon ton taş, denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından 850 yatak kapasiteli hastane inşaatına geçilecek.

'DOLGU 1 YILDA BİTECEK' Rize Valisi Kemal Çeber, Şehir Hastanesi inşaatı için deniz dolgusunun 1 yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "Sonra da hastane inşaatımız yapılacak. Hastane inşaatımızın da projesi hazır. 850 nitelikli yatak kapasiteli, öğretim üyelerimizin yerlerinin, idari bölümlerin olduğu çok güzel bir plan çizildi. Tüm hasta odaları denizi görecek. Bu çerçevede 1 yıl sonra binanın inşaatına başlamayı öngörüyoruz" diye konuştu. 'HEYECANLA BİTMESİNİ BEKLİYORUZ'Hamidiye Mahallesi'nin muhtarı Nihat Meral de hastanenin bölge ve Rize için büyük ihtiyaç olduğunu dile getirip, "Dolgu çalışmaları başladı. Bizim bölgemiz dağlık bir bölge olduğu için arazi bulmakta zorluk yaşanıyor. Denize dolgu yapılarak hastane için gerekli arazi kazanılacak. İnşallah en kısa sürede inşaat tamamlanır. Hastanenin hem Rize'mize hem de mahallemize büyük bir katma değer getirisi olacaktır. İlk günden beri takip ediyoruz, heyecanla bitmesini bekliyoruz" dedi.

Hamidiye Mahallesi sakinlerinden Hızır İpek de "Hastanenin yapılacağını duyunca çok mutlu olduk. Rize için büyük bir hizmet. Başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyorduk. Dolgu çalışmaları da başlamış. İnşallah en kısa zamanda biter ve Rize'mize kazandırılır. Heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.