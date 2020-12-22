Son Dakika | Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, Kovid-19 nedeniyle gelecek haftaların zor geçeceği uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika | Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, Kovid-19 nedeniyle gelecek haftaların zor geçeceği uyarısı yaptı

22.12.2020 15:51
Son Dakika | Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, Kovid-19 nedeniyle gelecek haftaların zor geçeceği uyarısı yaptı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulundu.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulundu.

Wieler, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a yakalananları ve ölüm sayılarını azaltmak için temasların en aza indirilmesi çağrısı yaptı.

"Gerçekten önümüzde zor haftalar var. Durum daha da kötüye gidiyor." diyen Wieler, hem yeni vaka hem de ölüm sayılarının yüksek seyrettiğini, özellikle yaşlı bakım evlerinde yaşayan çok kişinin Kovid-19'a bağlı yaşamını yitirdiği belirtti.

Hastanelerin, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kapasitelerinin sınırında çalıştığını vurgulayan Wieler, virüsün insanlar birbirine temas ettiğinde yayıldığına işaret etti.

Wieler, bundan dolayı Noel'de halka evde kalınması ve seyahate çıkılmaması çağrısında bulunarak, "Sıkılaştırılan tedbirler bir haftadan beri yürürlükte. Yeni vakaların, ağır hastaların ve ölüm sayılarının azalması muhtemelen haftalar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısının 5 binin üzerinde olduğuna dikkati çeken Wieler, hastanelerde çoğunlukla Kovid-19 hastaları tedavi edildiği için normal bölümlerde boş yatak sayısının da azaldığını vurguladı.

Wieler, sağlık personeli arasında virüse yakalananların da bulunduğunu belirterek, "Doktorlar ve diğer sağlık personeli olmadan boş yataklar da yardımcı olmaz." ifadesini kullandı.

Almanya'da son 24 saate 19 bin 528 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 530 bin 180'e yükseldi.

Son 24 saatte 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı da 27 bin 6'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı, 1 milyon 136 bin 700 olarak açıklandı.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, Kovid-19 nedeniyle gelecek haftaların zor geçeceği uyarısı yaptı - Son Dakika


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