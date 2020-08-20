Son Dakika | 'Roket'li aramada araçta uyuşturucu bulundu

Son dakika gündem haberi: ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ş.U., İ.S. ve H.İ.D'nin ilçeye bağlı Aksaz köyünde bir araçta uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda özel eğitimli köpek 'Roket' ile araçta yapılan aramalarda, 20 gram kubar esrar, 15 gram katkılı esrar ve 5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:14

Kaynak: DHA

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