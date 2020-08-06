Son Dakika: Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi'nin ilk sayısı yayımlandı - Son Dakika

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi'nin ilk sayısı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek derginin ilk sayısını taktim etti.

Rektör Tabakoğlu, derginin Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü'ne yeni bir değer katacağına, Akademik ve bilimsel alanda yürütülen ulusal ve uluslararası yayıncılık faaliyetlerinin üniversitelerinin bu alandaki tecrübesini daha da pekiştireceğini vurguladı.