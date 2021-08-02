Romanya'nın Tahran Büyükelçisi Doamna Mirela Grecu'nun, Bükreş yönetiminin, İsrailli şirkete ait geminin Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasıyla ilgili Tahran'ı suçlaması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya'nın Tahran Büyükelçisi'ne gemi saldırısıyla ilgili suçlamalar sebebiyle İran'ın tepkisinin iletildiği belirtildi.

Büyükelçi'ye Romanya'nın İran'a yönelik suçlamalarının yasal dayanaktan yoksun ve kabul edilemez olduğu belirtilerek İran'ın güçlü tepkisinin iletildiği aktarıldı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada İsrailli şirkete ait geminin 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğraması ve bir İngiliz ile Rumen mürettebatın hayatını kaybetmesinden İran'ı sorumlu tutmuştu.