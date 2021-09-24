Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti - Son Dakika

Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

İSTANBUL - Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Gemiye, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemisi eşlik etti.

Romanya Donanması'na ait, F222 borda numaralı savaş gemisi saat 17.00 sıralarında ise İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Saat 17.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen gemiye, boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemisi eşlik etti. Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.