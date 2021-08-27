Üye Girişi
Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı - Son Dakika

Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı

27.08.2021 14:41

Son Dakika: Sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Cristiano Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı. Juve hocası Massimiliano Allegri, "Ayrılmak istediğini söyledi ve kabul edildi. Bu yüzden antrenmana katılmadı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor 14:40 Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı 14:38 Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı
Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu 14:25 Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı 14:11 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Annesini boğup 15 yerinden bıçaklayarak öldüren evlat, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Sigara içtiğim için tartıştık 14:01 Annesini boğup 15 yerinden bıçaklayarak öldüren evlat, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Sigara içtiğim için tartıştık
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı 13:50 Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi 12:51 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi

Son Dakika Haberleri
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı
14:39 Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor
14:26 Son Dakika! 2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanıyor
14:24 Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu
14:10 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı
14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı
13:27 Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır         
15:06
Fortnite, Martin Luther King'in tarihi konuşmasını özel bir etkinlikle anıyor Fortnite, Martin Luther King'in tarihi konuşmasını özel bir etkinlikle anıyor         
14:48
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler         
14:26
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış         
13:38
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 15:20:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement