Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı

Son Dakika: Sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Cristiano Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı. Juve hocası Massimiliano Allegri, "Ayrılmak istediğini söyledi ve kabul edildi. Bu yüzden antrenmana katılmadı" dedi.
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27.08.2021 15:20:51. #1.11#
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