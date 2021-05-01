Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemeler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Ögün Kamacı
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ali Serçek, Fırat Arıkan (Dk. 81 Hakan Bilgiç), Feyyaz Belen (Dk. 72 Abdurrahim Dursun), Erkan Taşkıran, İshak Çakmak, Selçuk Alibaz, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk. 68 Vital), Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Dk. 68 Serna), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Mert Ali Atakulu)
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 58 Harun Kaya), Atalay Babacan (Dk. 58 Berkant Fırat), Ahmethan Köse, Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Agoha (Dk. 58 Kingsley), Uğurcan Yazgılı (Dk. 89 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 80 Seth),
Goller: Dk.15 Selçuk Alibaz, Dk. 75 Erkan Taşkıran, Dk. 83 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 65. Serdar Özkan, Dk. 67 Ahmethan Köse (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
TFF 1. Lig 33. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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