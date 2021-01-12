TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yunanistan'ın AE Larissa takımından sağ kanat oyuncusu Gabriel Torje'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Rumen futbolcunun, Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Antalya kampına katıldığı duyuruldu.
Gabriel Torje, Türkiye'de daha önce İttifak Holding Konyaspor, Ankaraspor, Kardemir Karabükspor ve Demir Grup Sivasspor formalarını giymişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika... Royal Hastanesi Bandırmaspor, Gabriel Torje'yi transfer etti - Son Dakika Spor