TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, iki futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer komitesinin görüşmeleri sonucunda, sezon başında transfer edilen Mahamadou Ba??????? ve Hüseyin Bak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, her iki oyuncuya bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.