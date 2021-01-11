Son Dakika | Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı
11.01.2021 16:03
Son dakika haber... TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, iki futbolcusu ile yollarını ayırdı.
TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, iki futbolcusu ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer komitesinin görüşmeleri sonucunda, sezon başında transfer edilen Mahamadou Ba??????? ve Hüseyin Bak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, her iki oyuncuya bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.
Son Dakika Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Erzurum'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez Unutkan vatandaş, giysi kumbarasına attığı kıyafetinin içinde arabasının anahtarını aradı İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz