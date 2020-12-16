Son dakika haberleri: Ruhani: "Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ruhani: "Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz"
16.12.2020 11:42
Son dakika politika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, "Joe Biden'ın gelişinden çok da memnun değiliz. Ancak, Trump'ın gidişinden memnunuz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, " Joe Biden'ın gelişinden çok da memnun değiliz. Ancak, Trump'ın gidişinden memnunuz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin bugüne kadarki "en kanunsuz Başkanı" olarak niteleyen Ruhani, Trump'ın görevden ayrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ruhani, "Joe Biden'ın gelişinden çok da memnun değiliz. Ancak, Trump'ın gidişinden memnunuz" ifadesini kullandı. - TAHRAN
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