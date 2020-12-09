Son dakika! Ruhani: "Gelecek yıl günlük 2 milyon 300 bin varil petrol üretip satacağız" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol ihracatında "dünya gücü" olmayı hedeflediklerini ve gelecek yıl günde 2 milyon 300 bin varil petrol üretip satacaklarını söyledi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, 2021'in önceki iki yıldan çok farklı olacağını belirterek, "Gelecek yıl günlük 2 milyon 300 bin varil petrolü üretip satacağız. Buna gücümüz var. Dünya bu mesajı çok iyi almalıdır. Yaptırım tacirleri bu gelişmeden memnun olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Petrol ihracatı alanında "dünya gücü" olmayı hedeflediklerini dile getiren Ruhani, "İran 2011-2012 yıllarında günlük 10 milyon varil petrol ihraç edebilseydi bize yaptırım uygulayamazlardı. Gelecekte büyük güçlerin bize yaptırım uygulayamayacakları işler yapmalıyız, ancak bu sloganlarla olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis ile hükümet arasındaki gerginliğe de değinen Ruhani, şunları söyledi:

"Yeni yıl bütçesi hükümet ile Meclis arasındaki ilk ortak çalışmadır. Ne yazık ki birlikte çalışma yapamadık. Çünkü Meclis bütçe taslağını ve tasarılarımızı yok saydı ancak (hükümet karşıtı) tasarıları her gün tsunami gibi harekete geçirdi. Problem değil, kendileri bilir ancak bu ülkenin büyük hedeflerine ve gelişmesine aykırı bir durumdur."

Avrupalı ülkelerin nükleer anlaşma, uranyumun zenginleştirilmesi ve santrifüjlerle ilgili şikayet ettiği konuları daha önce ilan ettiklerini ve taahhütleri azaltacaklarını bildirdiklerini söyledi.

Ruhani ayrıca şu an 25 bin tümen olan dolar kurunun gelecek yıl 11 bin tümene düşeceği öngörüsünde bulundu.