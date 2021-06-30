Bakırköy'de ruhsatsız muayenehanede kürtaj yaptıkları kadının hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 2'si doktor 4 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 2'si doktor 3 sanığa "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Pınar K. ve S. Ç. ile doktorlar Yelda Z, Burçhan A'nın "çocuk düşürtme" suçundan beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, sanık Pınar K. ile doktorlar Yelda Z. ve Burçhan A'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 4 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Doktor olan sanıklar Yelda Z. ve Burçhan A'nın 3 ay süreyle doktorluk mesleğinin icrasından yasaklanmalarına hükmeden mahkeme, sanık S. Ç'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan kusuru bulunmadığından beraatine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Yelda Z. ve Burçhan A'nın kadın doğum uzmanı olarak görev yaptığı, Burçhan A'nın Bakırköy'de muayenehane açma aşamasında olduğu anlatılarak, sanık Pınar K'nin ise burada çalıştığı belirtilmişti.

Sanık S. Ç'nin maktul F. S'nin ablasının eşi olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, gebe olan maktul F. S. ile sanık S. Ç'nin, hastaneye giderek doktor Yelda Z ile görüştükleri, maktulün bu gebeliği sonlandırmak istediği ancak resmi kayıtlarda yer almak istemediği kaydedilmişti.

İddianamede, 17 Ekim 2019'da maktul F.S'nin kürtaj olduktan sonra uyanmadığı, solunumunun durduğu belirtilerek, maktulün iki hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanık Yelda Z. tarafından yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı, uzmanları ve ekipmanı sağlamadan işlemlerin yapılmasına izin veren doktor Burçhan A'nın da tıp kurallarına uygun davranmadığı belirtilerek, sanık Pınar K'nin ise olmadığı halde sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı çalıştığı aktarılmıştı.

Raporda ayrıca ceninde yapılan incelemede, çocuğun sanık S.Ç'den olduğu, bu sanığın da maktulü ruhsatsız ve merdiven altı muayenehaneye götürerek F. S'nin ölümünden sorumlu tutulduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Pınar K. ve S. Ç. ile doktorlar Yelda Z, Burçhan A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "çocuk düşürtme" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.