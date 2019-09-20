Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Ruiz'den Beşiktaş'a kötü haber
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Son Dakika: Ruiz'den Beşiktaş'a kötü haber

59 dakika önce

S. Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Ruiz, çalışmada yer almadı.

Son Dakika: Ruiz'den Beşiktaş'a kötü haber, System.String[]

S. Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Ruiz, çalışmada yer almadı. Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Vida'nın ardından Ruiz'in de sakatlanmasıyla Başakşehir maçında stoper bölgesinde kimin oynayacağı merak konusu oldu.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcularımız, antrenmanı sahada yapılan koşu ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.


Beşiktaş, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


Başakşehir, Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:50 
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