Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika

Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor

18 dakika önce

Son dakika: Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı aranıyor.

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı.

Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor
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Rumelifeneri, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:22 
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