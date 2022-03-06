Son dakika... Rus askerleri, Irpin'deki sivilleri bombaladı - Son Dakika

Ukrayna'nın Irpin kentinde, Rus askerleri tarafından sivillerin üzerine roket ve bomba atışları gerçekleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının 11. gününde bazı kentlerde çatışmalar artarken Kiev'e yakın noktadaki Irpin kentinde Rus askerleri tarafından roket ve bombalar kullanıldı. İnsanların sokaktayken gerçekleştiği saldırıda, bir roketin caddeye fırlatılması nedeniyle birçok kişi ağır yaralandı. Çevredekiler yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir sokak köpeğinin de yaralandığı ve bağırmaya başladığı görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Rus askerlerinin kentteki saldırıları ise devam ediyor. - IRPİN