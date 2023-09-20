Karabağ'da ateşkes ilan edildi! Taraflar yarın bir araya gelecek

Azerbaycan'ın Ermeni güçlerin saldırıları sonrasında Karabağ'da operasyon başlatması dünyada büyük yankı uyandırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonu durdurmak için Ermenilere silah bırakma çağrısı yaparken Rus basını, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın savaşı durdurma ve silahları tamamen bırakma çağrısını kabul ettiğini yazdı. Bu gelişme sonrası Karabağ'da ateşkes ilan edildi. Taraflar yarın Azerbaycan'ın Yevlah şehrinde görüşecek.

ALİYEV TEK ŞART SUNDU

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerin saldırılarının ardından dün antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vururken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun bitmesi için tek şartını açıkladı. Aliyev "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." dedi.

ERMENİ GÜÇLERİ SİLAH BIRAKACAK

Bu açıklamanın ardından dünyanın beklediği haber geldi. Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi. Rus basını Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazdı.

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Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada şu detaylara yer verildi: "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakır, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.

Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilir.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresi'nin teklifiyle, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına dayalı olarak yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah'ta bir toplantı düzenlenecek.