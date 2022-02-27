Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı

27.02.2022 13:09

Son dakika haberler: Ukrayna'da başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, Bucha'da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş açtı.

Ukrayna'da başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, Bucha'da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş açtı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Kiev'in kuzeybatısında bulunan Bucha bölgesindeki parkta Rus zırhlısı, tank heykelini gerçek sanarak heykele ateş açtı. Bakanlık açıklamasında, 'Bucha'daki Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi' denildi.

Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı
Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı - Son Dakika


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