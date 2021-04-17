Son dakika... Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı - Son Dakika

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu 'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna 'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

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