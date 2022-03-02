Rus milyarder Abramovich Chelsea'yi satma kararı aldı - Son Dakika
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Rus milyarder Abramovich Chelsea'yi satma kararı aldı

02.03.2022 22:00
Rus milyarder Abramovich Chelsea'yi satma kararı aldı

Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası hedef alınan isimlerin arasında yer almasının ardından sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı.

Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası hedef alınan isimlerin arasında yer almasının ardından sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Putin'e yakın isimlerin yaptırımların hedefi olmuştu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'te yaptırım uygulanması istenen isimler arasında yer alıyordu.

Hakkında çıkan muhtemel yaptırım haberlerinin ardından açıklama yapan Abramovich, "Chelsea FC'nin sahibi olmamla ilgili olarak son birkaç gündür medyada çıkan spekülasyonlara değinmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Mevcut durumda, bu nedenle kulübün, taraftarların, çalışanların, kulübün sponsorlarının ve ortaklarının yararına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım" dedi.

Sabah saatlerinde Abramovich'in açıklaması öncesi İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss'in Chelsea'yi satın alma şansının kendisine teklif edildiğini iddia etmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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