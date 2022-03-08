Son dakika! Rus ordusu Harkov'da hastaneyi vurdu - Son Dakika
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Son dakika! Rus ordusu Harkov'da hastaneyi vurdu

08.03.2022 18:22

Gelen son dakika haberine göre Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 13'üncü gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi. Harkov Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Burası şehir hastanesinin hasta kabul girişi. Belki de NATO'nun gizli merkezidir burası. Göçük altında kalan hastalar kendi imkanlarıyla yıkıntıların altından çıkmaya çalıştı" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika! Rus ordusu Harkov'da hastaneyi vurdu
Son dakika! Rus ordusu Harkov'da hastaneyi vurdu
Son dakika! Rus ordusu Harkov'da hastaneyi vurdu

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rus ordusu Harkov'da hastaneyi vurdu - Son Dakika


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