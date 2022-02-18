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Son Dakika | Rus ordusu, Ukrayna sınırından askeri birliklerin çekilmeye devam ettiğini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika | Rus ordusu, Ukrayna sınırından askeri birliklerin çekilmeye devam ettiğini açıkladı

18.02.2022 10:51
Son Dakika | Rus ordusu, Ukrayna sınırından askeri birliklerin çekilmeye devam ettiğini açıkladı

Bir son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınında tatbikatını tamamlayan bazı tank ve birliklerin, daimi üslerine döndüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınında tatbikatını tamamlayan bazı tank ve birliklerin, daimi üslerine döndüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bazı tank ve birliklerin tatbikatlarını tamamlamasının ardından Nijnıy Novgorod'taki daimi üslerine döndükleri belirtildi.

Rus donanmasından yapılan bir başka açıklamada da yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'daki askeri faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasında Kırım'da bulunan 10 adet Su-24 savaş uçağı, Rusya'nın başka bölgelerindeki üslerde konuşlandırılmıştır." denildi.

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Ukrayna, Rusya, Kırım, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Rus ordusu, Ukrayna sınırından askeri birliklerin çekilmeye devam ettiğini açıkladı - Son Dakika


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