Son dakika! Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendiRus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlık geçirebileceği öne sürüldü - Son Dakika
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Son dakika! Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendiRus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlık geçirebileceği öne sürüldü

06.04.2022 21:20

Son dakika gündem haberi: - Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendi Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlık geçirebileceği öne sürüldü Ukrayna Savunma Bakanlığı, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünü ele geçiren Rus askerlerinin konuşlandığı bölgede kazdıkları siperlere ait...

- Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendi

Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlık geçirebileceği öne sürüldü

ÇERNOBİL - Ukrayna Savunma Bakanlığı, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünü ele geçiren Rus askerlerinin konuşlandığı bölgede kazdıkları siperlere ait görüntüleri yayınlarken, topraktaki radyasyon oranının yüksek olması nedeniyle Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı 42'nci gününde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Rus ordusunun tamamen çekildiği ve kontrolünü Ukrayna'ya devrettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali yakınlarında ormanlık alanda Rus askerleri tarafından kazılmış siperleri görüntüledi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, topraktaki radyasyon oranının yüksek olduğu ve Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği ifade edildi.

Son dakika! Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendiRus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlık geçirebileceği öne sürüldü
Son dakika! Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendiRus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlık geçirebileceği öne sürüldü

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Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendi Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendi Ukrayna Ulusal Muhafızları, Çernobil Nükleer Santrali'nin Kontrolünü Geri Aldı Ukrayna Ulusal Muhafızları, Çernobil Nükleer Santrali'nin Kontrolünü Geri Aldı

Çernobil, Nükleer, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendiRus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlık geçirebileceği öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Rus ordusunun Çernobil'de kazdığı siperler görüntülendiRus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlık geçirebileceği öne sürüldü - Son Dakika
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