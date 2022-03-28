Son dakika: Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı

28.03.2022 20:08

Son dakika haberi: - Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı Ukrayna ordusunun 24 Mart'ta düşürdüğü Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-35 tipi askeri savaş uçağının enkazının ve pilotunun görüntüleri yayınlandı.

- Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı

KİEV - Ukrayna ordusunun 24 Mart'ta düşürdüğü Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-35 tipi askeri savaş uçağının enkazının ve pilotunun görüntüleri yayınlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından 24 Mart'ta Rusya'ya ait Su-35 savaş uçağının düşürüldüğü görüntüler yayınlandı. Harkov bölgesine bağlı İzüm kenti yakınlarında bir arazide düşürülen uçağın alevler içinde kalarak büyük hasar aldığı görüldü. Uçağın pilotunun ise sağ olarak kurtulduğu ve esir alındığı öğrenildi.

"Koordinatları telefonla verdiler"

Düşürülen uçağın pilotu Sergey Sergeyeviç, "Ukrayna topraklarına uçuş yapma emrini sana kim verdi" sorusuna, "Telefonla koordinatlar verildi. Konvoyların güvenliğini sağlamak ve verilen koordinatları vurmak için uçuşlar yaptım" cevabını verdi.

Son dakika: Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı
Son dakika: Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı
Son dakika: Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı

YORUMLAR
500
Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor Son dakika haberleri: Odessa'da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı Son dakika haberleri: Odessa'da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı

Ukrayna, Savaş, Rus, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bebek bezi ve birçok ürüne KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 20:14:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Rus ordusunun düşürülen Su-35 savaş uçağının görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement