Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus Donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ile arkasında çektiği 840 borda numaralı devriye botu 'Kadet' ve 908 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Zakharin' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ile arkasında çektiği 840 borda numaralı devriye botu 'Kadet' ve 908 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Zakharin' Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' sembolü ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemiler, Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanmasına ait gemilere boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.