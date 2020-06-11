Son Dakika | Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika gelişmesine göre Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve saat 17.45 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine gelen Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Türk sahil güvenlik botu, Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisinin boğazı geçişine refakat etti. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:30 Kaynak: İHA
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