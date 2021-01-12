Son Dakika | Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
12.01.2021 10:27
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi açıklarından saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 9.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesini de geçerek Ege Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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