Son Dakika: Rus savaş uçağı Barents Denizi üzerinde Norveç uçağını engelledi - Son Dakika

Son Dakika: Rus savaş uçağı Barents Denizi üzerinde Norveç uçağını engelledi

Son dakika haberlerine göre Rusya'ya ait MiG-31 tipi savaş uçağının, Barents Denizi üzerinde Norveç'e ait bir uçağı engellediği duyuruldu.

Son Dakika: Rus savaş uçağı Barents Denizi üzerinde Norveç uçağını engelledi, System.String[]
Rusya'ya ait MiG-31 tipi savaş uçağının, Barents Denizi üzerinde Norveç'e ait bir uçağı engellediği duyuruldu.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya'ya ait MiG-31 tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın ülke sınırlarına girişinin engellediğini duyurdu.


- Rusya
Barents Denizi, Norveç, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son Dakika: Rus savaş uçağı Barents Denizi üzerinde Norveç uçağını engelledi - Son Dakika Dünya
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