Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya'ya ait MiG-31 tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın ülke sınırlarına girişinin engellediğini duyurdu.
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25.08.2020 23:28:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Rus savaş uçağı Barents Denizi üzerinde Norveç uçağını engelledi - Son Dakika