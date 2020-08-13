Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Rus firması Yandex'in merkez ofisine silahlı saldırı düzenlendi.

Belarus'un başkenti Minsk'te Rusya'nın bilişim şirketi Yandex'e silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Yetkililer kimliği henüz bilinmeyen siyah giyinen silahlı kişilerin ofise baskın düzenlediğini duyurdu. Personelin çoğunun pandemi nedeniyle uzaktan çalıştığı için ofiste bulunmadığı, yalnızca birkaç kişi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Belarus'ta son 24 saatte 700 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi de çıkan çatışmalarda yaralandı.

(İHA)