Son Dakika | RUS TURİSTİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI BABASINDAN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ; ÇİFTE CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEMİŞ - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | RUS TURİSTİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI BABASINDAN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ; ÇİFTE CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEMİŞ

19.09.2022 17:11

Son dakika haber... ANTALYA'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus Dmitry Stepanov, tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov'u (62) öldürdü, annesi Tatiana Stepanov'u (64) ağır yaralayıp kaçtı.

ANTALYA'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus Dmitry Stepanov, tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov'u (62) öldürdü, annesi Tatiana Stepanov'u (64) ağır yaralayıp kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Tatiana Stepanov da dün gece yaşamını yitirdi. Yakalanması için özel ekip oluşturulan Dmitry Stepanov'un anne ve babasını öldürmeden önce odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından cinayetleri videoya kaydettiği belirlendi. Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, geçen cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı. Yan odalarda kalan diğer müşterilerin şikayeti üzerine odaya gelen otel görevlileri durumu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otele çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Tatiana Stepanov özel bir hastaneye götürüldü.

KURTARILAMADI

Manavgat Devlet Hastanesi Morgu'na konulan Pavel Stepanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tatiana Stepanov da doktorların tüm çabasına rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

ÇEKİÇLE VURUP, TELLE BOĞMUŞ

Dmitry Stepanov'un yaşanan tartışmanın ardından anne ve babasının bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle önce annesinin başına vurup bayılttığı, ardından babasının başına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayetleri ayrıntılı şekilde video kaydına alan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan ve otelden yaya ayrıldığı belirlendi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Anne ve babasıyla birlikte tatil yaptıkları otelden ayrılan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin fotoğrafları hem jandarma hem de polis ekiplerine dağıtıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne ve babasını öldüren Dmitry Stepanov'un yakalanması için arama çalışmalarını il genelinde devam ettiriyor. (DHA)

YORUMLAR
500
MANAVGAT'TA TUR OTOBÜSÜ YANDI MANAVGAT'TA TUR OTOBÜSÜ YANDI Alanya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi Alanya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: DHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | RUS TURİSTİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI BABASINDAN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ; ÇİFTE CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEMİŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | RUS TURİSTİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI BABASINDAN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ; ÇİFTE CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEMİŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement