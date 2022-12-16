Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı - Son Dakika
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Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı

16.12.2022 10:23

Beşiktaş Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 zanlı, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar'a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

Son Dakika: Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 şüpheli tutuklandı

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerce çalışmalar sürerken, şüpheli Hazinedar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Son Dakika: Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 şüpheli tutuklandı

7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'icbar suretiyle irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son Dakika: Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 şüpheli tutuklandı

HAZİNEDAR DAHİL 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

YORUMLAR (2)
  • Ömer Katılmış: tebrik ediyoyorum savcıları hırsızlıgın adı rüşvet olmuş bu zihniyetteki makamlara sesleniyorum bu dünyada yanmazsanız öbür dünyada kesin yanacacaksınız. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı - Son Dakika
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