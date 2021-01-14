Son dakika! Rusya: ABD'nin Husileri "terör örgütü" ilan etmesi siyasi çözüm sürecini olumsuz etkileyebilir - Son Dakika

Son dakika! Rusya: ABD'nin Husileri "terör örgütü" ilan etmesi siyasi çözüm sürecini olumsuz etkileyebilir

14.01.2021 16:45
Son dakika! Rusya: ABD'nin Husileri

Bir son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, Yemen meselesinin siyasi sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etme kararının, Yemen meselesinin siyasi sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Yemen meselesine değinen Lavrov, Yemen'de yeni hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Lavrov, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen'deki Husilerin silahlı Ensarullah örgütü ile siyasi sorunlar üzerinde diyalog kurma yönündeki girişimlerini desteklediklerini dile getirdi.

Dialog sürecini engellemek isteyenler olduğuna dikkati çeken Lavrov, 30 Aralık'ta Yemen hükümeti kabine üyelerinin, Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanında patlama meydana geldiğini anımsattı.

Lavrov, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etme kararına ilişkin, "Siyasi sürecin zarar görmesini istemiyorum fakat BM temsilcileri dahil birçoğu olumsuz etkinin oluşabileceğine dair endişelerini dile getiriyor." dedi.

"Husiler, sürekli çözüm sürecini baltalıyor"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ise söz konusu kararın siyasi süreci Yemen'deki Husilerin eylemleri kadar olumsuz etkilemeyeceğini savundu.

Suud, "Husiler, sürekli çözüm sürecini baltalıyor. Bunların eylemleri İran tarafından destekleniyor. İran dahil dış güçler, Yemen'deki Husilere balistik füze dahil silah gönderiyor." ifadesini kullandı.

Ensarullah'ın, Yemenliler arasındaki diyaloğa katılmasının, siyasi sürece katkı sağlayabileceğini belirten Suud, BM'nin Yemen meselesinin çözümündeki girişimlerini desteklediklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Rusya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rusya: ABD'nin Husileri 'terör örgütü' ilan etmesi siyasi çözüm sürecini olumsuz etkileyebilir - Son Dakika


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