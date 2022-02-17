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Son dakika! Rusya, ABD'nin "Ukrayna'ya saldırı için terör saldırısı bahanesi" suçlamalarını reddetti - Son Dakika

Son dakika! Rusya, ABD'nin "Ukrayna'ya saldırı için terör saldırısı bahanesi" suçlamalarını reddetti

17.02.2022 21:00
Son dakika! Rusya, ABD'nin "Ukrayna'ya saldırı için terör saldırısı bahanesi" suçlamalarını reddetti

Gelen son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahaneler üreteceği yönündeki suçlamalarını reddederek, Batılı ülkelerin "asılsız iddialarla" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) "sirke" çevirmemeleri gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahaneler üreteceği yönündeki suçlamalarını reddederek, Batılı ülkelerin "asılsız iddialarla" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) "sirke" çevirmemeleri gerektiğini söyledi.

Verşinin, BMGK'de yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri "spekülasyon yapmakla" suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı için sahte terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da drone saldırısı gibi bahaneler üreteceği suçlamalarının "üzücü" olduğunu belirten Verşinin, Batılı ülkelerin "asılsız iddialarla" BMGK'yi "sirke" çevirdiğini ve kendilerini "utanç durumuna düşürdüğünü" vurguladı.

Öte yandan Verşinin, Ukrayna ordusunu da ülkenin doğusundaki etnik Rusları hedef almakla suçladı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rusya, ABD'nin 'Ukrayna'ya saldırı için terör saldırısı bahanesi' suçlamalarını reddetti - Son Dakika


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