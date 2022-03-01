Son dakika: Rusya aleyhine "soykırım" davası 7-8 Mart'ta görülecek - Son Dakika
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Son dakika: Rusya aleyhine "soykırım" davası 7-8 Mart'ta görülecek

01.03.2022 23:14
Son dakika: Rusya aleyhine "soykırım" davası 7-8 Mart'ta görülecek

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7 ve 8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7 ve 8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın duruşma tarihleri bildirildi.

Açıklamada, 7 Mart'ta Ukrayna'nın ve 8 Mart'ta Rusya tarafının dinleneceği duruşmaların hibrit formatta yapılacağı belirtildi.

-Rusya'ya uyarı

Divan, Rusya'ya açıklanacak muhtemel tedbir kararlarının etkisini ortadan kaldıracak fiillerden kaçınması uyarısında bulundu.

Rusya, Divan'dan, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil şekilde "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunmuştu.

Ukrayna, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle 26 Şubat 2022'de Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Ukrayna, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıkarak, Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

-Rusya'nın 'soykırım iddiaları'

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etmiş, Rusya da bu yönetimleri tanımıştı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak" olduğunu açıklamıştı.

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Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta... Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta... Son dakika haber | NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil toplanacak Son dakika haber | NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil toplanacak

Soykırım, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rusya aleyhine 'soykırım' davası 7-8 Mart'ta görülecek - Son Dakika


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