Son dakika haber... Rusya, Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.40 sıralarında düzenlenen hava saldırısında yerleşim yerlerinin vurulduğu ifade edildi. Saldırıda 9 katlı bir apartmanın 9'uncu ve 2'nci katlarının hasar gördüğü belirtildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü, şu ana kadar 7 kişinin apartmandan çıkarıldığı aktarıldı.
Kaynak: DHA
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