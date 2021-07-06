Son dakika! Rusya'da 737 ile "en yüksek" Kovid-19 günlük ölü sayısı kaydedildi - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 737 ile "en yüksek" can kaybı kayıtlara geçerken toplam ölü sayısı 140 bine yaklaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 378 artarak 5 milyon 658 bin 672'ye, virüsten iyileşen sayısı da 18 bin 411 artışla 5 milyon 101 bin 852'ye yükseldi.

Son 24 saatte 737 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlamasından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 139 bin 316'ya çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 498 artarak 1 milyon 399 bin 830'a, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 114 artışla 23 bin 115'e yükseldi.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü Rusya'da, dün 24 bin 353 kişi virüse yakalanmış, 654 kişi yaşamını yitirmişti.

Kovid-19'a karşı tedbirler sertleştirilmişti

Kovid-19 durumunun kötüleşmesiyle Rusya'nın birçok bölgesinde Kovid-19'a karşı önlemler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Tedbirlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece saat 23.00'den sabah saat 06.00'ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Vatandaşlar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıran vatandaşların restoran ve kafeleri ziyaret edebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmalara, çalışanlarının en az yüzde 30'unun uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.

Kentteki, futbol taraftarlarının bir araya geldiği bölgeler ile dans alanları kapatılmıştı. Eğlence ve spor etkinlikleri ise 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenebiliyor.

Aşılanma zorunluluğu

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 1 Temmuz'da şehirde Kovid-19 karşı "yeniden" aşılama sürecinin başladığını ve vatandaşların Rus yapımı "Sputnik V" ile "Sputnik Light" aşılarıyla aşılanabileceğini duyurmuştu.