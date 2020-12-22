Rusya'da bir atık arıtma tesisi çalışanı, cam parçaları çöplerin arasından ayırdığı anda eline takılan çuvalın içinden kedi çıktı. Mucize kurtulşun O anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Rusya'nın Ulyanovsk kentinde meydana geldi. Atık arıtma tesisi çalışanları, cam parçaları ile çöpleri ayrıştırmak için çalıştıkları sırada, bir çalışanın eline çuval takıldı. Çuvulda hareketlilik farkeden personel, yavru kedinin olduğunu farketmesi üzerine ayrıştırma makinasını durdurdu. Kedi hem boğulmaktan, hem de ayrıştırıcı makinasına düşmekten son anda kurtuldu. Rus medyası olayla ilgili haberinde, "Arıtma tesisinde çöpler öğütücüye gitti.Çalışan çuvalı fark etmeseydi kedi ölecekti" ifadelerine yer verdi.

"KEDİ YARALANMADI AMA ÇOK KORKMUŞTU"

Yerel medyaya konuşan arıtma tesisinin Bölge Müdürü Igor Perfiliev,"Kedi iyi beslenmiş, temiz ve bakımlı. Yakın zamana kadar birinin evcil hayvanı olduğu düşünülebilir. İnsanların bu kadar acımasız olması şaşırtıcı. Çalışanlar müdahale etmeseydi kedi öğütücüye girebilirdi. Neyse ki kedi yaralanmadı ancak çok korkmuştu" ifadelerini kullandı.

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DGS SAATİ – 19: 30, TARİHİ - 21.12.2020 - Haber Kodu : 201221210