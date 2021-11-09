Son dakika: Rusya'da günlük Covid-19 ölüm sayısında yeni rekor - Son Dakika

usya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 211 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük can kaybında rekor kırıldı.

Rusya'da korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Rusya Korona Virüs Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre son 24 saatte ülke genelinde bin 211 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, salgının başından beri kayıtlara geçen günlük en yüksek can kaybı olurken, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 249 bin 215'e yükseldi. Son 24 saatte en çok ölüm 95 ile başkent Moskova'da kaydedilirken, St. Petersburg'ta 88, Krasnodar'da 47, Stavropol'de 42 ve Perm'de 40 kişi virüse yenik düştü.

SON 24 SAATTE 39 BİN 160 VAKA

Rusya'da son 24 saate 39 bin 160 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 milyon 873 bin 655'e ulaştı. En çok vaka 5 bin 287 ile yine başkent Moskova'da kayda geçti. Moskova'yı 2 bin 680 ile St. Petersburg, 803 ile Kırım, 793 ile Voronej ve 778 ile Nijniy Novgorod takip etti.

Ülkede son 24 saatte 32 bin 36 kişinin iyileşmesiyle salgının başından beri iyileşenlerin sayısı 7 milyon 619 bin 596'ya yükseldi.

(Erhan Altıparmak/İHA)