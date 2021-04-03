Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti

03.04.2021 13:56

Son dakika haberleri: ? Rusya'nın Çin sınırına yakın Blagoveshchensk kentinde, bir hastanede dün çıkan yangın sırasında hastanedeki doktorlar açık kalp ameliyatına devam etti.

? Rusya'nın

Çin sınırına yakın Blagoveshchensk kentinde, bir hastanede dün çıkan yangın sırasında hastanedeki doktorlar açık kalp ameliyatına devam etti. Yetkililer, 120 kişinin tahliye edildiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıklarken; yangına rağmen ameliyatı yapan tıbbi ekibe ödül verilmesi için değerlendirme yapıldığı açıklandı.

Rusya'nın Blagoveshchensk kentinde hastane çatısında Cuma günü çıkan yangında, itfaiyeciler yangına müdahale ederken, tıbbi ekip yangın öncesi başladıkları açık kalp ameliyatına devam etti. Yetkililer, hastanenin zemin katında bulunan ameliyathaneye çekilen elektrik kablosuyla yangının devam etmesine rağmen doktorların ve hemşirelerin açık kalp ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti. Ameliyat sonrası hasta binadan tahliye edildi. Baş cerrah Valentin Filatov, ekibinin hastayı kurtarmak zorunda olduğunu ve bunun için her şeyi yaptıklarını belirtti. Doktor Antonina Smolina ise hastane personeli arasında panik yaşanmadığını ve hastaları kısa sürede tahliye ettiklerini ifade etti.
ÖDÜL VERİLMESİ İÇİN DEĞERLENDİRİLİYOR
Amur Bölge Valisi Vasily Orlov, yangını söndürdükleri için itfaiye ekibine ve cerrahi ekibin profesyonelliğine övgüde bulundu. Orlov, tıbbi ekibin ödül için değerlendirildiklerini belirtti. Yanan hastanenin bölgedeki uzman kardiyoloji ünitesine sahip tek hastane olduğu ifade edildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı, hastanenin 1907'de çarlık döneminde inşa edildiğini ve yangının ahşap tavanda hızla yayıldığını açıkladı. Yangının elektrik kablolarındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine durulduğu bildirildi.
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Yangın, Rusya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:18
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
"Eğlence sahnesi çekeceğiz" denilerek düzenlenen 500 kişilik partiye baskın! Korkudan tel çitlere aldırmadan ağaçlık alana kaçtılar         
12:26
İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş         
11:55
İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu         
11:47
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Salgında kazancı düşen esnafın umudu Ramazan Salgında kazancı düşen esnafın umudu Ramazan         
10:04
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi         
09:54
Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor         
09:40
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 15:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei