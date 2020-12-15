Son dakika: Rusya'da huzurevinde yangın: 11 ölü - Son Dakika

Huzurevinin ruhsatı olmadığı ve özel konut olarak kullanıldığı öğrenildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkurdistan Cumhuriyeti'nin İşbuldino köyündeki huzurevinde yangın çıktı.

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