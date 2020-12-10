Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı
10.12.2020 14:50
Son dakika gelişmesine göre Rusya'da yapımı süren Volga nehrindeki köprünün inşası sırasında vinç devrildi.
Rusya'da yapımı süren Volga nehrindeki köprünün inşası sırasında vinç devrildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
Rusya'da Volga nehrinin üzerinde yapımı süren köprünün inşası sırasında vinç aniden devrildi. Vincin devrilmesi sonucu 5 işçi nehre düştü. Talihsiz olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Vincin devrilme anı ise inşaat şantiyesinin güvenlik kamerasında an be an kaydedildi. Yetkililer, kazanın köprü demirlerinin yerleştirilmesi sırasında meydana geldiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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